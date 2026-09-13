Всичко за Войска

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Китай праща войска в Сирия

Китай праща войска в Сирия

Китай се включва в международната война в Сирия на страната на президента Башар Асад, на когото помагат Русия и Иран. Новината предадоха британски и р...

18 август | 18:55
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Турски части влязоха в Ирак

Турски части влязоха в Ирак

Турската армия започна сухопътна военна операция срещу бойци на забранената Кюрдска работническа партия (ПКК), съобщи АП. Два взвода от спецчасти прем...

09 септември | 5:55
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