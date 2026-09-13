Проф. Стоянович разби днешната българска войска!
На всички трябва да е ясно за проблема
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На всички трябва да е ясно за проблема
То е свързано със стратегията на президента Тръмп
Северна Корея е разположила първи контингент от 1500 войници от своите специални части във Владивосток, в руския Далечен изток, и скоро ще изпрати още...
Смятат да се върне задължителната военна служба
Относно бойната група на НАТО у нас
Кой поема Сухопътни войски
Съобщение от областния управител Олександър Старух
Китай се включва в международната война в Сирия на страната на президента Башар Асад, на когото помагат Русия и Иран. Новината предадоха британски и р...
Въоръжени формирования на "Ислямска държава" настъпват от днес сутринта в контраатака, след като иракски сухопътни войски напреднаха към сирийския гра...
Словения може да изпрати войски да охраняват границите й, ако се наложи. Това заяви премиерът на страната Миро Церар. "Какво да се направи, когато ви...
Унгарската армия започна учения, за да подготви войниците си за охрана на южната граница. Това съобщи държавната агенция МТИ, като цитира началника на...
Турската армия започна сухопътна военна операция срещу бойци на забранената Кюрдска работническа партия (ПКК), съобщи АП. Два взвода от спецчасти прем...
Догодина и туристи да въртят мечове срещу византийците, обмислят от общината Кръвопролитна битка, разиграла се преди 12 века, оживя край Карнобат и с...
Министерството на отбраната е създало организация за осигуряване на войсковото хранене след изтичането на договорите с фирмите за доставка на хранител...
Военните били без емблеми на униформите като миналата година Руската армия струпва въоръжение, включително мобилни ракетни установки, танкове и артил...
За пръв път строго секретният зенитно-ракетен комплекс „Оса", който поразява въздушни цели на височина до 5 хил. метра, бе показан у нас на цивилни. Т...
Община Благоевград, Регионален исторически музей и Съюз на ветераните от войните на България организират Научна кръгла маса. Нациналният форум е по по...
Москва. Заместник-министърът на външните работи на Русия Алексей Мешков заяви в интервю за "Интерфакс", че НАТО дестабилизира Северна Европа и Балтийс...
Москва. Руският президент Владимир Путин нареди изтегляне на руските части от границата с Украйна. Говорител на президент обяви, че изпратените на об...
Истанбул. Турското правителство ще поиска парламентът на страната да одобри удължаване с една година на правомощията на турската армия да участва в тр...