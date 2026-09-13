Ще познаете ли този войник? Днес е любим шеф готвач
Иван Звездев честити Деня на храбростта
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Иван Звездев честити Деня на храбростта
Мъжът, който днес е модна икона, показа как е изглеждал във войнишки шинел
Андрей Новаков мина специално обучение
Войникът влязъл незаконно в държавата
Певецът е лежал в карцера
Който е загинал във войната с Укайна
Реши за помощите за убитите във войната
Било почти невъзможно, но стана
Военнопленникът е обвинен в убийството на цивилен украинец
Заподозреният е бил с нервен срив
Най-много са желаещите да служат във Военновъздушните сили, където за обявени 77 длъжности е имало 234 кандидати
Американски войник, преоблечен като терорист камикадзе за Хелоуин, предизвика смут във военната база Форт Браг в щата Северна Каролина, съобщава сайтъ...
Тунизийски войник откри стрелба срещу свои колеги във военната база Бушуша в столицата Тунис, уби трима и рани 15, съобщи Би Би Си, като цитира военно...
За 25 години армията ни се превърна от страшилище в посмешище Днес отново е Гергьовден. Празникът на всички военни от християнския свят, но най-вече...
Редникът от английската армия, който миналия петък шамароса тийнейджър в Сливен, е отзован в Англия. "Получих уверения, че срещу редника от сухопътнит...
Пиян войник от английската армия удари шамар на дете в центъра на Сливен. Военният на Нейно величество е отведен в полицията, научи "Стандарт". Екшънъ...
Константиновка се вдигна на бунт, разрешиха на армията да стреля на месо Пиян украински войник прегази на пешеходна пътека в град Константиновка жена...
Гюмри. Десетки души са били ранени по време на сблъсъци между полицията и протестиращи във втория по големина град в Армения, Гюмри. Хиляди излязоха п...
Израелски войник изчезнал по време на офанзивата в Газа и е смятан за мъртъв, предаде Ройтерс, като се позова на местни медии. Според източник на арми...
Наборният войник не е по-скъп от професионалния и връщането на наборната военна служба по никакъв начин няма да утежни бюджета на МО, напротив ще го у...