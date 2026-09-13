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Велик бе нашият войник

Велик бе нашият войник

За 25 години армията ни се превърна от страшилище в посмешище Днес отново е Гергьовден. Празникът на всички военни от християнския свят, но най-вече...

06 май | 5:15
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