Старозагорци честват Деня на Тракия
Общоградското поклонение ще бъде пред монумента "Одринска епопея" в парк „Тракия“ и се организира от местното тракийско дружество „Одринска епопея“ с...
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Общоградското поклонение ще бъде пред монумента "Одринска епопея" в парк „Тракия“ и се организира от местното тракийско дружество „Одринска епопея“ с...
Воини от прабългарска школа за оцеляване „Бага Тур" в Стара Загора вдигат адреналина на тийнейджърите в новия български филм „Смартфонът беглец
На днешния ден празнуват и охранителите