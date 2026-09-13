Безплатни прегледи за Деня на сърцето
Във връзка със Световния ден на сърцето (29 септември) специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) ще преглеждат безплатно пациенти с проблеми
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Във връзка със Световния ден на сърцето (29 септември) специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) ще преглеждат безплатно пациенти с проблеми
София. Правителството предлага на президента Росен Плевнелиев да издаде указ, с който да назначи полк. проф. Николай Петров за началник на Военномедиц...
Докторите до 45 г. си отиват, зейва огромна дупка, алармира доц. Крум Кацаров
София. Директорът на Военномедицинска академия генерал-майор професор доктор Стоян Тонев ще бъде сменен. Това реши Съвета по отбрана на извънредно зас...