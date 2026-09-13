Всичко за Военномедицинска Академия

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Пенсионираха шефа на ВМА

Пенсионираха шефа на ВМА

София. Директорът на Военномедицинска академия генерал-майор професор доктор Стоян Тонев ще бъде сменен. Това реши Съвета по отбрана на извънредно зас...

08 ноември | 18:08
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