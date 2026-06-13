Армията излиза срещу преспите
Армията се включи в битката със снега, след като половин България попадна в леден капан в края на първата седмица от март. Областите Смолян, Кърджали...
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Армията се включи в битката със снега, след като половин България попадна в леден капан в края на първата седмица от март. Областите Смолян, Кърджали...