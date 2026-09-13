Шефът на Военна полиция побърка държавата. Отлетя на екзотична екскурзия
Изчезнал е, няма да се върне до края на месеца
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Изчезнал е, няма да се върне до края на месеца
Правят го в различни условия в база Искър
Както се очакваше, заради инцидента в Чешнигирово
Бенгази. Неидентифицирани въоръжени мъже убиха командира на военната полиция в Либия, докато той напускал дома си в източния град Бенгази, за да присъ...
София. Благотворителен концерт, посветен на Международния ден на детето 1 юни, организира на 30 май служба „Военна полиция" съвместно със Столичната о...