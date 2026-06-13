Военни оркестри свириха Лейди Гага
Духовите музиканти посрещнаха Гергьовден с парад и концерт пред 12 000 души в "Арена Армеец" Мощни кавъри на хитове на Лейди Гага, Майкъл Джексън, Би...
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Духовите музиканти посрещнаха Гергьовден с парад и концерт пред 12 000 души в "Арена Армеец" Мощни кавъри на хитове на Лейди Гага, Майкъл Джексън, Би...