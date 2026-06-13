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Аквапарковете са бъдещето на модерните и печеливши хотели, казват от "Астера Банско" Хотел "Астера Банско" е един от малкото планински хотели, които...
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Аквапарковете са бъдещето на модерните и печеливши хотели, казват от "Астера Банско" Хотел "Астера Банско" е един от малкото планински хотели, които...