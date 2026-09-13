Симеонов сам на евровота
Регистрира коалиция "Патриоти за Валери Симеонов"
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Регистрира коалиция "Патриоти за Валери Симеонов"
Валери Симеонов ще води листата на партията си за Брюксел
Калоян Паргов е роден на 13 юли 1977 г. Завършил е "Международни отношения" в УНСС, магистър е по "Европейска интеграция" и докторант по "Европейска и...