Турция удари рекорд в търговията, причината е неочаквана
Според прогнози до 2028 г. Турция ще увели износа си до 400 милиарда долара годишно
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Според прогнози до 2028 г. Турция ще увели износа си до 400 милиарда долара годишно
Спадове и при вноса, и при износа отчита статистиката
Берлин. Германският износ постигна рекорд от 101 млрд. евро за юли, въпреки украинската криза и руските санкции, което страната постига за пръв път. Н...