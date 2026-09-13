Войвода поиска забрана на бурките и в Благоевград
Забрана на бурките поискаха и в Благоевград. Общинският съветник от ВМРО-БНД Георги Васев внесе в понеделник за обсъждане в общинския съвет създаванет...
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Забрана на бурките поискаха и в Благоевград. Общинският съветник от ВМРО-БНД Георги Васев внесе в понеделник за обсъждане в общинския съвет създаванет...
"Едно от условията ни към ГЕРБ, които сме критикували безпощадно и ще продължим, ако има за какво, е да се освободят кадрите на ДПС. Това обаче трябва...
Стара Загора. Историческа карта на България с нейното величие във времето и знакови владетели ще бъдат подарени на старозагорските училище за Деня на...
Карлово. Групата партии около "Национален фронт за спасение на България" (НФСБ) отказа предложението на коалицията около "България без цензура" (ББЦ)...
Стара Загора. И общинските съветници от ВМРО-БНД в местния парламент на старозагорци ще внесат предложение за промяна на турско-арабските названия на...
София. Българският хелзинкски комитет обяви, че ще сезира главния прокурор на България за шествията на Атака и ВМРО в неделя, в което, според правозащ...