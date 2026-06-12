Оранжев и жълт код заради интензивни валежи в страната
София. Оранжев код заради интензивни валежи от дъжд е обявен за неделя. Това показват прогнозите на синоптиците от НИМХ.Той важи за 5 области на Южна...
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София. Оранжев код заради интензивни валежи от дъжд е обявен за неделя. Това показват прогнозите на синоптиците от НИМХ.Той важи за 5 области на Южна...