Ще плащаме ли, за да държим пари на влог?
Свободните средства няма да се насочат към икономиката, а за покупка на имоти Случи се невижданото - за първи път в историята лихвите на междубанкови...
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Свободните средства няма да се насочат към икономиката, а за покупка на имоти Случи се невижданото - за първи път в историята лихвите на междубанкови...