Най-следваните български влогъри и инфлуенсъри са част от празничната програма на Стара Загора в неделя
Младите ще видят на живо SandeFF, Stella и Слави The Clashers
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Младите ще видят на живо SandeFF, Stella и Слави The Clashers
Железният е готов да се бие след дълга пауза
Няма младеж, който да не го е чувал
Хаджигенов отказа да отговаря на въпроси на Иво Дошев, тъй като бил „кафяв човек“
От септември стартира Food Couture със Сандра Алексиева по Code Fashion TV
Успехът идва само с хитра идея, комбинирана с много труд Думата "влогър", макар от близо десетилетие да е най-популярното нещо в света, у нас все още...
Тийнейджъри чакаха на опашка в София, а за да си купят книга на техен идол. Това стана преди дни, когато влогърът Емил Кондра представи първата си кни...