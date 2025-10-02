Най-следваните български влогъри и инфлуенсъри са част от празничната програма на Стара Загора в неделя

Вечерта е концертът на примата на българската поп музика Лили Иванова. Преди нея на сцената ще се качи Дара Екимова.

Популярни инфлуенсъри, ютубъри и влогъри, ще се изявят в празничната програма на Стара Загора по случай Деня на града ни Пети октомври, неделя. Поканата към всички артисти да бъдат гости на празника бе отправена от Община Стара Загора.

Влогър, инфлуенсър и аниматор са само част от професиите на Илиян Сандев - SandeFF. Той се популяризира чрез комедийните си видеа в социалните мрежи, част от които създавани в дует със Стела Павлова - Stella. Двамата станаха известни и с участията си в няколко телевизионни предавания.

„От малък знам, че съм роден да забавлявам хората и супер много се радвам, че успях! Искам да го правя цял живот!“, споделя мечтата си SandeFF.

Той ще получи тази възможност и в Стара Загора - в неделя, Пети октомври, от 12.00 часа на площада пред общината. Ще му партнира красивата Stella, в чиято визитка също са включени професиите влогър и инфлуенсър. Нейният акаунт в TikTok се е превърнал в сензация с няколкостотин хиляди последователи и десетки милиони харесвания.

В 13.30 часа на площада пред Общината ще се появи най-следваният български влогър - Слави Панайотов - The Clashers. Неговите бизнес проекти и ютуб канал са не само интересни, но и много познавателни. Благодарение на тях младите хора научават полезни образователни факти в различни категории. Сред най-популярните му поредици са „Топ класации“, „50 невероятни факти“ и „Нещата, които не искат да знаете“.

Слави е издал пет книги, добре продавани и популярни, а през 2019 г. участва във филм на Николай Илиев.

Дара Екимова е един от най-шеметно развиващите се артисти на българската музикална сцена. С всеки свой проект тя не само печели все по-голяма публика, но утвърждава позицията си на изключителен вокалист и изпълнител с впечатляващо сценично присъствие и над 20 милиона стрийма и гледания в дигиталните платформи. Всеки неин проект попада в ТОП 5 на най-излъчваните български песни и клипове. Освен талантлив артист, Дара Екимова е и един от най-обичаните млади автори на музика и текстове, съавтор на всичките си песни.

Дара Екимова ще се качи на сцената в 20.00 часа, а след нея грандиозен финал на празника ще постави примата на българската поп музика Лили Иванова.

Община Стара Загора отправя сърдечна покана към всички жители и гости на града ни да участват в празничните прояви по случай Пети октомври, за да се забавляваме заедно в този чудесен ден!

