В кой филм можете да живеете според зодията. На една се полага "Римска ваканция"
Лъвът във "Великият Гетсби", Телецът в "Шоколад"
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Лъвът във "Великият Гетсби", Телецът в "Шоколад"
Светът няма да е по-добър, ако стана по-богат, казва Оракулът от Оклахома
Джордан ще изнесе на 7 април в София лекция по техники за продажбитеУспех, който не е основан на почтеност, не е дълготраен, казва прототипът на "Вълк...
Брокерите залагат и на аутсайдерите
Лос Анджелис. Филмът на Мартин Скорсезе "Вълкът от Уолстрийт" в момента е тотален хит, а всички искат да живеят като Джордън Белфорт (преди да го арес...
Въпреки че е малко зад двата основни фаворити за "Оскар" по номинации ("Гравитация" и "Американска схема"), "Вълкът от Уолстрийт" произведе най-голям...
Възходът на Марго Роби, изкусителката от "Вълкът на Уолстрийт", беше официално подпечатан. Светската библия "Венити Феър" вкара австралийката в списъ...
София. Вече 10 дни хитовата лента на режисьора Мартин Скорсезе "Вълкът от Уолстрийт" е най-гледаният филм у нас, сочат обобщените данни от българските...