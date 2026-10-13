БНБ одобри вливането на Токуда Банк в БАКБ
Предстои вписването на преобразуването в Търговския регистър, с което ще възникнат правните последици на вливането
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Предстои вписването на преобразуването в Търговския регистър, с което ще възникнат правните последици на вливането
Към тази сутрин болният е афебрилен и в добро състояние
София. Вливането на "Юнионбанк" ЕАД в „Първа инвестиционна банка" АД (Fibank) бе вписано днес в Търговския регистър. По силата на закона с вписване на...