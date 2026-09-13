Всичко за Вълчица-Беглец

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Хванаха вълчицата Лупи

Хванаха вълчицата Лупи

По-добре късно, отколкото никога. След 9 дни дебнене най-сетне бе заловена вълчицата – беглец от благоевградския зоопарк. По обяд в понеделник управит...

28 септември | 14:22
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Танцуващият с вълчица

Танцуващият с вълчица

Шефът на благоевградския зоопарк прави просторни клетки за животните Крум Попниколов с план как да върне хищника беглец Да се грижи за животните за...

25 септември | 5:20
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