Крият вълчицата Лупи зад по-висок дувар
Сгащиха 8-месечната бегълка в клетката на мечките Атлетичната палавница може да скочи 5 м, разказа шефът на зоопарка в Благоевград Край с подвизите...
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Сгащиха 8-месечната бегълка в клетката на мечките Атлетичната палавница може да скочи 5 м, разказа шефът на зоопарка в Благоевград Край с подвизите...
По-висока ограда ще има за избягалата вълчица, която бе заловена в понеделник.„Обсъждаме със строителите в момента как най-добре ще заздравим клетката...
По-добре късно, отколкото никога. След 9 дни дебнене най-сетне бе заловена вълчицата – беглец от благоевградския зоопарк. По обяд в понеделник управит...
Шефът на благоевградския зоопарк прави просторни клетки за животните Крум Попниколов с план как да върне хищника беглец Да се грижи за животните за...
Опитите за залавянето на избягалата вълчица от благоевградския зоопарк продължиха и в сряда. Надеждата на екипите специалисти е в двата капана, които...
Трети ден остават напразни опитите да бъде заловена избягалата от благоевградския зоопарк осеммесечна вълчица. Шефът на зоологическата градина Крум По...
Два отворени входа на клетката и парчета месо са примамките за 8-месечната вълчица, която избяга в неделя сутринта в благоевградския зоопарк. До обяд...