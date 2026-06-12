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От Камчатка започна Русия

От Камчатка започна Русия

Проф. дин Николай Овчаров От Камчатка започна Русия.Този надпис посреща нас, петимата авантюристи, тръгнали из руския Далечен Изток през ноември 2014...

22 февруари | 14:40
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