Ким Чен-ун пристигна в Русия за среща с Путин
Ким и руският президент Владимир Путин ще се срещнат утре във Владивосток
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Ким и руският президент Владимир Путин ще се срещнат утре във Владивосток
ЕС трябва да се стреми в дългосрочна перспектива към създаването на обща икономическа зона от Лисабон до Владивосток, заяви германският канцлер Ангела...
Проф. дин Николай Овчаров От Камчатка започна Русия.Този надпис посреща нас, петимата авантюристи, тръгнали из руския Далечен Изток през ноември 2014...
Супермодерен кампус приютява студентите от Далечния изток Проф. дин Николай Овчаров През есента на 2014 г. съм в големия руски град Владивосток. Гла...
Основават града като най-източната крепост на империята На 1 ноември след близо 9 часа полет от Москва огромният "Еърбъс" каца на намиращото се на 44...