Владимир Кузюткин: Когато има доверие, с жени се работи лесно
"Когато имат доверие на треньора, с жените се работи много по-лесно, отколкото с мъжете. Представителите на силния пол са и значително по-инатливи", р...
Следете всички новини, анализи и коментари за Владимир Кузюткин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Когато имат доверие на треньора, с жените се работи много по-лесно, отколкото с мъжете. Представителите на силния пол са и значително по-инатливи", р...
Новият селекционер на жените отрече италианската школа
София. Нели Маринова - Нешич вероятно ще влезе в щаба на новия национален треньор на волейболистките ни Владимир Кузюткин. Съпругата на Драган Нешич...
София. Бившият селекционер на руския женски национален отбор по волейбол Владимир Кузюткин е новият селекционер на женския ни тим. Спецът изведе Сбор...