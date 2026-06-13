Владимир Йорданов пое временно СГС
Съдия Владимир Йорданов пое временно управлението на Софийския градски съд. Магистратът от ВКС бе представен лично от съдия номер 1 Лозан Панов. Той б...
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Съдия Владимир Йорданов пое временно управлението на Софийския градски съд. Магистратът от ВКС бе представен лично от съдия номер 1 Лозан Панов. Той б...