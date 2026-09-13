Двама с наградата Спортист номер едно на България
Владимир Илиев и Тайбе Юсеин с престижното отличие
Следете всички новини, анализи и коментари за Владимир Илиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Владимир Илиев и Тайбе Юсеин с престижното отличие
Йоханес Тингнес Бьо триумфира в Анеси льо Гран Борнан
Ивет и Гришо в подножието, гимнастиката обра наградите за отбор и треньор номер 1
Йорданова стигна до успех при дамите
Владимир Илиев се класира на десето място в спринта на 10 километра, с който започнаха индивидуалните стартове от Световното първенство по биатлон в н...
Владимир Илиев отсрами България в биатлона в последния старт от европейското първенство. Той отмъкна бронзовия медал в последните секунди на 15 км пре...
Красимир Анев и Владимир Илиев завършиха съответно на 22-о и 37-о място в преследването на 12.5 км. в Поклюка от световната купа по биатлон за мъже. П...
Владимир Илиев завърши на изключително престижното 17-о място в преследването на 12,5 км за Световната купа по биатлон. Българинът допусна едва три гр...
Родният биатлонист Владимир Илиев се представи отлично на Световното първенство в Контиолахти, Финландия и завърши на 6-то място в преследването. Или...
Краси Анев завърши 27-и, а Владимир Илиев остана 30-и, последен, в масовия старт от СК по биатлон в Руполдинг. Двамата българи тръгнаха с по две греш...
Българският биатлонист Владимир Илиев направи отличен старт и завърши на 11-о място в преследването на 12,5 км от Световната купа в Хохфилцен (Гер). Т...