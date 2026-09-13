Всичко за Владимир Илиев

Следете всички новини, анализи и коментари за Владимир Илиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Взехме бронз на биатлон

Взехме бронз на биатлон

Владимир Илиев отсрами България в биатлона в последния старт от европейското първенство. Той отмъкна бронзовия медал в последните секунди на 15 км пре...

28 февруари | 20:02
0 коментара
3821
Краси Анев е 22-ри в Поклюка

Краси Анев е 22-ри в Поклюка

Красимир Анев и Владимир Илиев завършиха съответно на 22-о и 37-о място в преследването на 12.5 км. в Поклюка от световната купа по биатлон за мъже. П...

19 декември | 17:40
0 коментара
3304
Илиев победи Анев

Илиев победи Анев

Българският биатлонист Владимир Илиев направи отличен старт и завърши на 11-о място в преследването на 12,5 км от Световната купа в Хохфилцен (Гер). Т...

14 декември | 19:10
0 коментара
67573