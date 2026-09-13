Терасата на шефа на КПКОНПИ изяла Калинов
Разделяла съм се с хора, които са работили добре, но са правили някакви пропуски и грешки, каза Йорданка Фандъкова
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Разделяла съм се с хора, които са работили добре, но са правили някакви пропуски и грешки, каза Йорданка Фандъкова
Причината е решението за терасата на директора на КПКОНПИ Пламен Георгиев
Калинов обещава оазиси, Здравков - удобен и бърз транспорт На финален дуел за София излизат Влади Калинов и Здравко Здравков днес. Всеки от тях ще пр...