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50 млн. по света бягат от терор

50 млн. по света бягат от терор

В Женева се притеснихме след скандала в Калище, признава Франсис Маркъс от ВКБООН Иван Филчев, наш пратеник Женева/София. Британецът Франсис Маркъс...

18 октомври | 8:00
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