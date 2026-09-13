Върховният комисариат на бежанците осъжда инцидента край Средец
От Върховния комисариат на бежанците към ООН (ВКБООН) в България осъждат инцидента, при който тази нощ край Средец граничен полицай застреля афганиста...
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От Върховния комисариат на бежанците към ООН (ВКБООН) в България осъждат инцидента, при който тази нощ край Средец граничен полицай застреля афганиста...
В Женева се притеснихме след скандала в Калище, признава Франсис Маркъс от ВКБООН Иван Филчев, наш пратеник Женева/София. Британецът Франсис Маркъс...
София. "Върховният комисариат на бежанците на ООН ще предостави техническата помощ, от която се нуждае българското правителство при приемането на бежа...
ВКБООН стартира кампания за Световния ден на бежанеца