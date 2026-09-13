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Външно дава ордени за визити

Външно дава ордени за визити

Външно министерство оповести критериите, по които ще се дават ордени на чужди посланици. Това ще става само за конкретни заслуги за България. Като при...

18 ноември | 20:55
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