Светила представиха иновациите в офталмологията
Откриха лек за сухата форма на макулна дегенерация Достъп до всички тях имат пациентите на столичната очна клиника "Вижън" Световни светила в офталм...
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Откриха лек за сухата форма на макулна дегенерация Достъп до всички тях имат пациентите на столичната очна клиника "Вижън" Световни светила в офталм...
София. Световноизвестният очен хирург д-р Карл Клаес днес преглежда в столичната клиника "Вижън". От 2-двумесечно бебе, през Екатерина Бончева от Коми...
Лекуват кератоконус с рибофлавин и UV лампа