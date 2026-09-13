Чакаме от ЕС парите за борба с чумата по свинете
Страната ни използва сериозен финансов ресурс в борбата, сподели премиерът
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Страната ни използва сериозен финансов ресурс в борбата, сподели премиерът
ЕК поема и 75% от разходите, свързани с умъртвяването и дезинфекцията на фермите
Няма перфектен модел на здравеопазване, който да наложим за цяла Европа България направи много в борбата с пушенето и алкохола, казва еврокомисар Вит...