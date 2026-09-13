Почистиха от камъни писта "Витошко лале 1"
Любимата писта на софиянци – "Витошко лале 1" бе почистена от камъни и подготвена за новия зимен сезон. "Благодарим на колегите от ски училища и клуб...
Следете всички новини, анализи и коментари за Витошко Лале. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Любимата писта на софиянци – "Витошко лале 1" бе почистена от камъни и подготвена за новия зимен сезон. "Благодарим на колегите от ски училища и клуб...
София. От 18.00 часа на пистата „Витошко лале" на Витоша ще се състои официалното откриване на зимния ски сезон. Пистата ще работи безплатно на 5 яну...
София. Любимата на феновете на зимните спортове от София писта "Витошко лале" ще работи безплатно на 5 януари от 18,00 до 22,00 ч. Това обяви Радослав...
София. Ски сезонът на Витоша ще бъде открит официално на 21 декември (събота), въпреки топлото време и липсата на много сняг. Това съобщи за „Стандарт...