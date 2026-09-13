Приемлив жребий за Левски, ЦСКА и Локо Пловдив
Евроучастниците ни без среща с грандове ако бият сегашните си съперници
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Евроучастниците ни без среща с грандове ако бият сегашните си съперници
"Орлите" паднаха 0:2 от Виторул
Национал ще води атаката, върнаха Нгом в София "Левски" не успя да победи за пръв път от началото на годината. "Сините" направиха 0:0 с "Виторул", ко...