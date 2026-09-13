Как мутрите победиха интелигенцията у нас
Това е тъжният извод на Светльо Витков
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Това е тъжният извод на Светльо Витков
"В България никой не иска да върши работа. Всички търсят на хляба мекото", каза пред Нова ТВ лидерът на партия "Глас народен" Светльо Витков ден слад...
Светослав Витков е водач на общинската листа на ПП "Глас Народен" в София. "Петлите" се хвърлят в политически екшън в 60 населени места - като кандида...
София. Три партии си търсят нови офиси. Вокалът на група "Уикеда" Светльо Витков ще се настани в Студентски град близо до офиса на бившия президент Ге...
Благоевград. Колоритният и популярен фронтмен на „Хиподил" Светльо Витков ще участва в грандиозния фестивал на рока в петък и събота край река Струма....