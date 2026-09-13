Болестите не избират между бедни и богати
С пари можеш да си купиш къща, но не и дом, часовник, но не и време, легло, но не и сън, книга, но не и знание, лекар, но не и здраве, положение, но н...
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С пари можеш да си купиш къща, но не и дом, часовник, но не и време, легло, но не и сън, книга, но не и знание, лекар, но не и здраве, положение, но н...
Клетките могат да възвърнат способността си да образуват пигмент, категорична е проф. Мирослава Кадурина Университетът Guglielmo Marconi в Рим, Итали...
Ефектът идва след 10 процедури с тлеещия див пелин За 40 г. съм помогнал на над 100 000 пациенти, обяснява д-р Емил Илиев Д-р Емил Илиев завършва ме...