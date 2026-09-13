УАДА призова ФИФА да погне Мутко
Световната антидопингова агенция нахъса ФИФА да погне руския спортен министър Виталий Мутко, който е и президент на футболния съюз. УАДА го обвинява,...
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Световната антидопингова агенция нахъса ФИФА да погне руския спортен министър Виталий Мутко, който е и президент на футболния съюз. УАДА го обвинява,...
Шарапова може да се оплаче на Дисципа, отсече руският министър Руският министър на спорта Виталий Мутко ясно подчерта от къде идват проблемите и как...
Виталий Мутко готов да хвърли оставка Руският национален отбор по борба може да не участва на Олимпийските игри в Рио това лято. Оказа се, че десетки...
Допинг скандалът удари и футболния Мондиал 2018 Руският министър на спорта Виталий Мутко развя бяло знаме и заяви, че съдейства напълно на Световната...
Москва. Министърът на спорта на Русия Виталий Мутко предложи пожизнено наказание за футболистите, които приемат забранени медикаменти. "Може би трябв...