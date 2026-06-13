Добричкото Гурково не можа да помогне на Виталий
Добричкото Гурково, което бе първото село, приело бесарабски българин избягал от ужаса на конфликта в родината си – Виталий Дрозда, не можа да му помо...
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Добричкото Гурково, което бе първото село, приело бесарабски българин избягал от ужаса на конфликта в родината си – Виталий Дрозда, не можа да му помо...