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Застреляха бос от ВИС-2

Застреляха бос от ВИС-2

51-годишният Веселин Стоименов - Веско Дебелия е застрелян около 20.30 часа пред блок 19 в столичния квартал "Градина", зад комплекс "Макси". Мъжът е...

07 януари | 21:23
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