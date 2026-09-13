Сензация! Продават златото на ВИС-2
Върви търг за най-ценния предмет на братята Васил и Георги Илиеви
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Върви търг за най-ценния предмет на братята Васил и Георги Илиеви
Веселин Стоименов - Веско Дебелия е бил съвсем периферна фигура във ВИС-2. Това заяви в предаването "Събуди се" по Нова телевизия Ботьо Ботев. На въп...
51-годишният Веселин Стоименов - Веско Дебелия е застрелян около 20.30 часа пред блок 19 в столичния квартал "Градина", зад комплекс "Макси". Мъжът е...