1284 абитуриенти от 21 училища завършват средното си образование в Стара Загора през 2025 г.
Община Стара Загора организира тържествено изпращане на зрелостниците на Античния форум „Августа Траяна“ от 23- ти до 26-ти май, с начален час 17.00
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Община Стара Загора организира тържествено изпращане на зрелостниците на Античния форум „Августа Траяна“ от 23- ти до 26-ти май, с начален час 17.00