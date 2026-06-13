Мариус Донкин с прощални думи за Виолета Бахчеванова
30 години ѝ беше отнето правото да бъде на сцената, със съжаление отбеляза директорът на Народния
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30 години ѝ беше отнето правото да бъде на сцената, със съжаление отбеляза директорът на Народния
Тя има десетки роли в театъра, киното и телевизията
Поклонението пред големия актьор, който ни напусна на 84, е в събота в Народния
Звездата, която се брои за късметлийка, празнува 80 на първия ден от пролетта Виолета Бахчеванова черпи в неделя за 80. Голямата актриса, родена през...