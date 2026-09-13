Вини Джоунс отпраши за Маями
Вини и Ивайла Бакалова хапнаха пушена сьомга
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Вини и Ивайла Бакалова хапнаха пушена сьомга
Актьорът влезе в "Къртицата", обеща да се раздаде докрай
Вини Джоунс ще е голямото име, което ще вдигне рейтинга и адреналина в риалитито "Къртицата". Най-известният грубиян във футбола и киното ще е по ТВ7...
Екшън звездата влиза в "Къртицата 2", падал си много по шоуто
София. Бившата футболна звезда Вини Джоунс влиза в "Къртицата 2": Разтърсване. Любимецът на режисьора Гай Ричи ще се състезава срещу отбора на Илиян К...