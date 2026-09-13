Откриха тялото на детето от удавеното семейство край Винево
Хасково. Тялото на 4-годишното дете, което се удави заедно със семейството си край село Винево, бе открито от водолази в язовира. Трупът е намерен към...
Следете всички новини, анализи и коментари за Винево. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хасково. Тялото на 4-годишното дете, което се удави заедно със семейството си край село Винево, бе открито от водолази в язовира. Трупът е намерен към...
Кучета и спасители продължават да търсят баща й и сина й Тялото на д-р Шерин Рамадан от Кърджали изплува в понеделник край язовира до хасковското с....
Хасково. Втори труп, отнесен от пороя в Винево, бе открит при подновяване на издирвателната операция. Това съобщава Haskovo.info. Тялото е на младата...
Хасково. Четвърти ден днес продължава издирването на изчезналото семейство в придошлите води край хасковското село Винево. Засега търсенето е безрезул...
Хасково. Четирима души се водят в неизвестност от снощи в с. Винево, община Минерални бани. По първоначални данни става въпрос за семейство-мъж и жен...