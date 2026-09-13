Вим Вендерс - маестрото на визуални шедьоври
Режисьорът, сценарист и продуцент, емблема на независимото кино, днес навършва 70 Вим Вендерс e от много неща по много. Като режисьор и продуцент е в...
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Режисьорът, сценарист и продуцент, емблема на независимото кино, днес навършва 70 Вим Вендерс e от много неща по много. Като режисьор и продуцент е в...
"Солта на земята", най-новият шедьовър на Вим Вендерс, един от големите майстори на визуалното изкуство и любимец на родната публика, ще има специална...
Лентата "Всичко ще бъде наред" събира Джеймс Франко и Шарлот Генсбург