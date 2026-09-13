Технолозите на Вила Любимец изненадаха посетителите на ДиВино Тейст 2014 г.
За четвърта поредна година НДК събра ценителите на качествени български вина, които дегустираха продуктите на над 60 изби. Повече от 5000 души посетих...
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За четвърта поредна година НДК събра ценителите на качествени български вина, които дегустираха продуктите на над 60 изби. Повече от 5000 души посетих...
Капитанът на националите Ивелин Попов може да премине в "Астън Вила" още през зимата. Това разкри самият той през "Дарик". "Има запитване, но не искам...
Двойно признание получи "Вила Любимец" за вината си. Божолето на избата, Фемела Мерло 2013 г., спечели златен медал на Дефилето на младото вино, което...