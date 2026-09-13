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"Вила" ме иска, разкри Попето

"Вила" ме иска, разкри Попето

Капитанът на националите Ивелин Попов може да премине в "Астън Вила" още през зимата. Това разкри самият той през "Дарик". "Има запитване, но не искам...

27 ноември | 19:30
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