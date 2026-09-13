Счупен карабинер причинил падането на цирковата платформа в САЩ
Карабинерът, който е държал платформата във въздуха над манежа, на който пострадаха акробати, се е счупил на три части. Той е причината за инцидента в...
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Карабинерът, който е държал платформата във въздуха над манежа, на който пострадаха акробати, се е счупил на три части. Той е причината за инцидента в...
Българската акробатка, която пострада по време на цирково представление, е претърпяла трета операция. Медиците са оперирали гръбначния й стълб, съобща...
София. Виктория Мадейрос, която вчера пострада със свои колеги по време на номер, е претърпяла две операции. Това съобщи в телефонна връзка за БНТ май...