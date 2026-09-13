Ергенът май се залюби с ново гадже и хич не се крие
Двамата записаха обща песен
Следете всички новини, анализи и коментари за Виктория Георгиева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Двамата записаха обща песен
Певицата с интервю година след смъртта на баща ѝ
Перицата сподели впечатления за участието си
Виктория Георгиева излиза на сцената на 14 май
Певицата, която ще представи България на Евровизия 2020, се включи в благородна кауза
Фенове на Виктория Георгиева не спират да отправят апел за завръщането ѝ в музикалното шоу X Factor. Почитателите не могат да проумеят защо България "...
Нощта на комедията и трагедията. Под това мото ще бъде концертът на X Factor в понеделник. Участниците ще представят своята най-забавна и сантименталн...