Сноубордистите искат свой дом
Сноубордистите да имат свой дом, какъвто имат състезателите по футбол, волейбол и баскетбол. За това апелира на днешната пресконференция на БФСки Геор...
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Сноубордистите да имат свой дом, какъвто имат състезателите по футбол, волейбол и баскетбол. За това апелира на днешната пресконференция на БФСки Геор...
Първият професионален полигон за сноуборд ще бъде изграден в ски зона Банско. Предложението за това направено от треньора на националите Виктор Жеков...
Сани Жекова заедно с баща си Виктор и майка си Божана след финала на олимпиадата в Сочи
Сочи. „Днес Радослав Янков направи нещо изключително – заяви веднага след приключването на паралелния гигантски слалом Виктор Жеков, който е баща и ли...