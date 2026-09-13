Ван Гаал: Валдес не ме слуша и си заминава
Вратарят на "Манчестър Юнайтед" Виктор Валдес ще бъде продаден. Новината потвърди мениджърът на тима Луис ван Гаал. Холандецът добави, че испанският с...
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Вратарят на "Манчестър Юнайтед" Виктор Валдес ще бъде продаден. Новината потвърди мениджърът на тима Луис ван Гаал. Холандецът добави, че испанският с...
Манчестър. Виктор Валдес официално е футболист на Манчестър Юнайтед. Късно снощи той подписа договор с клуба за 18 месеца. Малко след това пък мениджъ...
Манчестър. Манчестър Юнайтед ще привлече бившия вратар на Барселона Виктор Валдес за година и половина, информира BBC. Очаква се новината да бъде потв...
Манчестър. Мениджърът на Манчестър Юнайтед Луис ван Гаал отправи предложение към Виктор Валдес. Бившият вратар на Барселона се възстановява от контузи...
Вратарят Виктор Валдес, който напуска "Барса" след 12 г., написа прочувствено писмо на прощаване. 32-годишният национал пропуска световното заради т...
Вратарят Виктор Валдес преживя най-тежката нощ в живота си. Той се сбогува по кошмарен начин с "Барса", а освен това е аут за световното първенство....