Българска фирма спечели ВиК проект в Македония
Родната инфраструктурна компания "Хидрострой" спечели ВиК проект в съседна Македония. 2,95 млн. евро е предложила фирмата за изграждане на 2,5-километ...
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Родната инфраструктурна компания "Хидрострой" спечели ВиК проект в съседна Македония. 2,95 млн. евро е предложила фирмата за изграждане на 2,5-километ...