Борисов откри новата ВиК мрежа на Горна Оряховица
"С министъра на околната среда и водите Ивелина Василева открихме реконструираната ВиК мрежа в Горна Оряховица". Това съобщи премиерът Бойко Борисов в...
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"С министъра на околната среда и водите Ивелина Василева открихме реконструираната ВиК мрежа в Горна Оряховица". Това съобщи премиерът Бойко Борисов в...
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри модернизираната ВиК мрежа на гр. Сопот. Инвестицията е в размер на 27 254 227 лв. и е реа...
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри в Банкя обновената и рехабилитирана ВиК мрежа на града и кварталите „Градоман", „Михайло...
Над 40,3 млн. лв са инвестирани в подобряване на ВиК-мрежата в Старозагорската община в рамките на интегрирания воден проект. Неговата реализиция прод...
Кърджали. Стартира мащабен проект за модернизация и доизграждане на ВиК мрежата в Момчилград, който включва и изграждане на Градска пречиствателна с...