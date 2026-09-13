ВиК Добрич намалява дълговете си с 12 млн. лв.
С 12 млн. лв. ще намалеят дълговете на добричкото ВиК в резултат на преструктуриране на дружеството от ЕООД в ООД, съобщи управителят му инж. Петър Ка...
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С 12 млн. лв. ще намалеят дълговете на добричкото ВиК в резултат на преструктуриране на дружеството от ЕООД в ООД, съобщи управителят му инж. Петър Ка...
Собственикът на гаража ще съди ВиК за щети на имуществото му "Заради кмета на село Крагулево, който отказвал достъп до гаража си три дни живеещите в...
Добрич. В петък на работно посещение във ВиК - Добрич, ще бъде Н. Пр. Шаул Камиса Раз - посланик на Израел в България, съобщиха от фирмата. Визитата...
Добрич. В присъствието на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева и на Областния управител Недко Марчев, днес бе подписан Споразумителен...
Добрич. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Терзиева съобщи, че е постигнато споразумение за разсрочено плащане на задъл...
Добрич. От днес Енерго Про Варна започва поетапното спиране на тока на ВиК Добрич заради неплатени сметки. Към момента далговете към енергоснабдително...