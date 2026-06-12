Наследникът на Veyron ще вдига 450 км/ч
Bugatti потвърди пускането на пазара на наследник на суперколата Veyron, разпространявайки кадър от изпитателните тестове на новия си модел Chiron. От...
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Bugatti потвърди пускането на пазара на наследник на суперколата Veyron, разпространявайки кадър от изпитателните тестове на новия си модел Chiron. От...
Компанията Bugatti обяви продажбата на последния произведен Veyron. Автомобилът носи името La Finale и вече е собственост на богат арабски колекционер...