Първите белошипи ветрушки се завърнаха у дома
След трепетно очакване белошипите ветрушки се завърнаха от дългото си пътуване в ,,родната" си колония в района на свиленградското село Левка. „Първа...
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След трепетно очакване белошипите ветрушки се завърнаха от дългото си пътуване в ,,родната" си колония в района на свиленградското село Левка. „Първа...