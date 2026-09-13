50 юнги се качват на „Тол Шипс“
Уникален шанс ще имат 50 млади българи да бъдат на борда на ветроходите, които ще участват в „Тол Шипс". Юнгите ще участват като практиканти в продъл...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ветроходи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Уникален шанс ще имат 50 млади българи да бъдат на борда на ветроходите, които ще участват в „Тол Шипс". Юнгите ще участват като практиканти в продъл...
„Пристанище Бургас" ЕАД бе домакин на съвместен лагер на български и мексикански ветроходци. Събитието се проведе по инициатива на двата бургаски яхтк...
Варна. Стотици варненци и гости на града посрещнаха на Морска гара във Варна ветроходите "Калиакра" и "Роял Хелена". Корабите и екипажите им се завърн...
Някои кораби са се отказали от „Тол Шипс" 2014 заради политическата ситуация в Украйна "Варна е столица на ветрилата", обяви от офицалната трибуна н...